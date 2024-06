Dragon Ball FighterZ per PS5: sconto EPICO del 20% su Amazon

Il mondo dei videogiochi si arricchisce di un’esperienza imperdibile con Dragon Ball FighterZ, ora disponibile per PS5 e scontato del 20% su Amazon. Questo titolo, sviluppato da Arc System Works, rappresenta il massimo per gli appassionati di Dragon Ball e per gli amanti dei picchiaduro.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 15,99 euro, anziché 19,99 euro.

Dragon Ball FighterZ per PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Dragon Ball FighterZ è un tripudio di azione e strategia, che porta in vita tutti i personaggi più iconici della serie, ciascuno con le proprie abilità uniche. Ogni combattente è realizzato con estrema cura, offrendo un gameplay vario e dinamico che soddisfa sia i veterani che i nuovi giocatori. La grafica è mozzafiato, grazie all’utilizzo dell’Unreal Engine e alla potenza della PS5, che permette di sfruttare appieno la next-gen con immagini nitide e dettagli incredibili.

Uno dei punti di forza di Dragon Ball FighterZ su PS5 è l’ottimizzazione dei tempi di caricamento, drasticamente ridotti grazie agli SSD di nuova generazione. Questo significa meno attese e più azione, rendendo ogni partita ancora più immersiva e coinvolgente. La reattività dei comandi è eccellente, garantendo una risposta precisa e immediata, fondamentale per i combattimenti ad alta velocità.

La versione PS5 include inoltre tantissimi contenuti aggiuntivi, tra cui personaggi e scenari tratti da Dragon Ball Super. Questo arricchisce ulteriormente il titolo, offrendo nuove sfide e possibilità strategiche che mantengono il gioco sempre fresco e interessante. Arc System Works, rinomata per la qualità dei suoi fighting game, ha messo tutta la sua esperienza in questo progetto, garantendo un livello di eccellenza che soddisfa i fan più esigenti.

Oggi è un momento speciale per il brand Dragon Ball e non c’è modo migliore di celebrarlo che con Dragon Ball FighterZ su PS5. Approfitta subito dello sconto del 20% su Amazon per aggiungere alla tua collezione un gioco che promette ore di divertimento, adrenalina e competizione. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 15,99 euro.