Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch a meno di 30€: prendilo ADESSO

Per gli appassionati di Dragon Ball Z e gli amanti dei giochi di combattimento, oggi c’è un’offerta unica su Amazon: si può vivere l’azione mozzafiato di Dragon Ball Z FighterZ a soli 29,90€ su Amazon.

Con un prezzo così conveniente, spese di spedizione incluse, questo titolo promette di portare l’adrenalina delle battaglie epiche direttamente nella vostra console. Dimenticavamo: il titolo è disponibile per varie piattaforme, ma la promo qui dedicata è rivolta alla versione per Nintendo Switch.

Dragon Ball FighterZ su Amazon: best buy

Dragon Ball Z FighterZ stupisce fin da subito con una grafica eccezionale che ricrea fedelmente l’estetica e lo stile dell’anime. I personaggi sono resi in modo impressionante, con dettagli sorprendenti e animazioni fluide che catturano l’essenza dell’universo di Goku e dei suoi amici. Ogni mossa e attacco sono visualmente spettacolari. Ci sono tante modalità di gioco che tengono sempre alta l’attenzione. Ad esempio, con la modalità Storia sarete immersi in un’avventura coinvolgente, mentre la modalità Arcade vi permette di salire di livello affrontando una serie di avversari sempre più difficili. Potete anche giocare online, volendo, d’altronde è un classico picchiaduro in 2D.

Il gioco vanta un roster esteso di personaggi tratti direttamente dall’universo di Dragon Ball Z. Dai personaggi iconici come Goku, Vegeta e Frieza ai più oscuri ma altrettanto potenti, avrai a disposizione una vasta gamma di combattenti da scegliere per personalizzare la vostra squadra e affrontare degni rivali.

Grazie all’offerta speciale di Amazon, potrete portarvelo a casa al prezzo incredibilmente vantaggioso di 29,90€, con spese di spedizione incluse. Vi invitiamo ad approfittare di questa offerta per portare a casa uno dei titoli più apprezzati nel genere dei giochi di combattimento, godendo di un risparmio significativo rispetto ai prezzi di listino. Siate veloci e ricordatevi che questa offerta vale solo per la versione per Nintendo Switch Lite/Classic/OLED.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.