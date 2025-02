Dove volerai questa estate? Con Ryanair parti da 14,99€: torna la promo LIMITATA

Stai già pensando all’estate? Questa è l’occasione perfetta per prenotare il tuo prossimo viaggio risparmiando: parliamo della nuova promozione Ryanair, che ti permette di acquistare voli a partire da soli 14,99 euro. Prenota entro il 12 febbraio per viaggiare dal 1° aprile al 30 giugno 2025.

Estate a meno di 20 euro?

I voli low cost sono il marchio di fabbrica di Ryanair, che da sempre offre la possibilità di viaggiare in tutta Europa a prezzi davvero irrisori che tuttavia, proprio per questo motivo, a ridosso dell’estate tendono a gonfiarsi a dismisura, triplicando o addirittura quadruplicando.

Il modo migliore per risparmiare è muoversi con un certo anticipo e sfruttare le promozioni che la compagnia aerea irlandese lancia nel corso dell’anno. Febbraio è il momento giusto per pensare a dove atterrerai durante i mesi estivi: i prezzi, infatti, partono da soli 14,99 euro.

Per fare un esempio, dall’aeroporto di Roma Fiumicino le destinazioni disponibili sono moltissime: da quelle nazionali, come Bari (14,99 euro), Palermo (19,99 euro) e Brindisi (17 euro), a quelle europee, come Ibiza, Malta, Palma di Maiorca (tutte e tre da 19,99 euro), Salonicco (22,30 euro), Barcellona, Lisbona (entrambe 24,99 euro) e Valencia (27,52 euro).

Questi non sono altro che esempi: le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità. Per questo motivo il nostro consiglio è di prenotare il prima possibile attraverso il sito ufficiale Ryanair per assicurarti il miglior prezzo per le tue prossime vacanze estive. Approfitta della promozione entro il 12 febbraio, per viaggi dal 1° aprile al 30 giugno 2025 a partire da soli 14,99 euro.