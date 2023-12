Dove guardare il nuovo film di Natale di Eddie Murphy in streaming

È disponibile il nuovo film di Natale di Eddie Murphy, attore di culto del cinema hollywoodiano, soprattutto per quanto riguarda i film di Natale (grazie a titoli come Una poltrona per due). Il film in questione si chiama Candy Cane Lane (nella versione italiana è stato scelto il titolo Buon Natale da Candy Cane Lane invece).

Il nuovo film di Natale con Eddiye Murphy è disponibile in streaming su Amazon Prime Video ed è, quindi, accessibile gratuitamente per tutti gli utenti Amazon Prime, con anche la possibilità di scegliere la versione in lingua originale.

Per iniziare subito a guardare il film basta collegarsi al servizio, utilizzando il link qui di sotto. Ricordiamo, inoltre, che chi non è Prime può attivare il primo mese di prova gratuita (creando un nuovo account). Anche in questo caso è possibile fare riferimento al link seguente.

Candy Cane Lane è su Prime Video: il trailer ufficiale

Il nuovo film Buon Natale da Candy Cane Lane con Eddie Murphy è, senza dubbio, uno degli appuntamenti imperdibili di questo periodo prenatalizio. La pellicola sta riscuotendo ottime recensioni dalla critica e anche i giudizi del pubblico sono positivi.

Nel cast troviamo Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixon, Ken Marino, Trevante Rhodes, David Alan Grier e Nick Offerman mentre il regista è Reginald Hudin.

Qui di seguito vi lasciamo il trailer ufficiale di Candy Cane Lane. Ricordiamo, ancora una volta, che il film è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, senza costi di alcun tipo per gli utenti Amazon Prime e con la possibilità, per chi non ha un abbonamento, di attivare il primo mese di prova gratuita e senza alcun vincolo.

Ecco il trailer:

