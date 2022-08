Dove comprare lo Xiaomi Pad 5 da 256GB al miglior prezzo

Xiaomi Pad 5 è l’alternativa seria ed efficiente, oltre che economica, al tanto blasonato Apple iPad Pro. Ovviamente stiamo parlando di un tablet Android e quindi di tutti i benefici che questo sistema operativo molto versatile porta con sé. Ma dove è possibile acquistare la versione più capiente da 256GB al miglior prezzo online?

Grazie agli Xiaomi Days potrai risparmiare al massimo acquistandolo su eBay. Mettilo nel carrello a soli 295,20 euro, invece di 369 euro. Stiamo parlando del modello con 256GB di memoria interna. Tra l’altro con PayPal potrai anche pagarlo in 3 comode rate a tasso zero e senza dover fornire alcuna garanzia al finanziamento.

Approfitta di questa super promozione, ma non dimenticarti che questo prezzo speciale lo ottieni inserendo il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” direttamente prima del check out. Solo in questo modo lo pagherai scontato del 20% rispetto al costo iniziale.

Xiaomi Pad 5 da 256GB: il miglior acquisto lo fai su eBay

Se cerchi lo Xiaomi Pad 5 da 256GB non perdere tempo sul sito ufficiale del brand. Questa versione è disponibile solo presso rivenditori terzi. Ma c’è una buona notizia, infatti su eBay è disponibile e grazie ai fantastici sconti puoi risparmiare un buon 20% su questo acquisto.

Mettilo nel carrello a soli 295,20 euro, invece di 369 euro. Ti assicuri un display da 11 pollici con tecnologia ad alta risoluzione WQHD+. Inoltre, il formato 16:10 è molto pratico per vedere contenuti video a tutto schermo, ma anche per leggere e prendere appunti.

Il display offre un’esperienza semplice e fluida grazie alla frequenza di aggiornamento da 120Hz. Tutto è molto più rapido quando sfogli un elenco, ti muovi all’interno di un gioco e guardi un film. Vivrai un’esperienza visiva decisamente migliorativa.

In più, i quattro altoparlanti con audio surround Dolby Atmos ti immergono in ciò che stai vedendo e ascoltando. Eleva la qualità del suono a livelli mai visti prima e goditi un impatto diretto e potente per un’esperienza da cinema.

Approfitta di questa occasione. Acquista lo Xiaomi Pad 5 256GB a soli 295,20 euro, invece di 369 euro. Ricordati di inserire il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” direttamente prima del check out. Successivamente, selezionando PayPal come metodo di pagamento, potrai dividere l’importo in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.