Dormi sereno ma risparmiando, con Rowenta Turbo Silence Extreme + (-10%)

Senza alcun dubbio, un buon ventilatore ti permette di superare il periodo estivo senza soffrire il caldo e allo stesso tempo senza impazzire con spese eccessive in ambito elettricità. Per questo ti consigliamo uno dei prodotti più acquistati su Amazon, grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Rowenta Turbo Silence Extreme + è il ventilatore a piantana ideale per chi cerca un raffrescamento ottimale senza compromettere il comfort acustico. Ora in sconto del 10% a 122,99€ invece di 136,99€, questo ventilatore garantisce prestazioni di raffrescamento elevate fino a una distanza di 8,5 metri, grazie alla potente tecnologia Effitech.

Niente più caldo ma senza spendere troppo con Rowenta Turbo Silence Extreme +

Il Turbo Silence Extreme + offre una personalizzazione senza pari del flusso d’aria. Con 16 velocità selezionabili, puoi scegliere il livello di raffrescamento ottimale per ogni situazione, dalla ventilazione delicata fino a un flusso d’aria ultra-potente. Questo ventilatore è progettato per essere pratico e facile da usare: è dotato di uno schermo digitale a LED con timer fino a 12 ore e 3 modalità automatiche – Natural Breeze, Night e Silent – che regolano il flusso d’aria per un comfort su misura.

Da menzionare anche la comodissima modalità Night che riduce automaticamente la velocità per garantire notti tranquille, mentre la modalità Silent ti assicura il miglior equilibrio tra silenziosità e prestazioni per una piacevole brezza estiva.

La comodità è un altro punto di forza del Turbo Silence Extreme +. La sua oscillazione automatica fino a 120° assicura una distribuzione uniforme dell’aria fresca in tutto l’ambiente. Inoltre, è fornito di un comodo telecomando e un’altezza regolabile, permettendoti di adattare il ventilatore alle tue esigenze specifiche con facilità. Ideale per rinfrescare tutta la casa durante i caldi mesi estivi, il ventilatore Rowenta Turbo Silence Extreme + combina efficienza, silenziosità e praticità. Non farti scappare queste ultime ore in sconto del 10%!