Doppio sconto per questa scopa elettrica potentissima con 1h di autonomia

Vuoi acquistare un aspirapolvere senza fili che sia potente e quindi in grado di aspirare tutto lo sporco in una sola passata ma senza spendere un’esagerazione? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello la scopa elettrica Anyson a soli 129,99 euro, invece che 239 euro. Per ottenerla a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Dunque ricapitolando, se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 16%, più un ulteriore sconto di 70 euro con il coupon, per una risparmio totale di 109 euro. E non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout. E se sei un cliente Prime non si sono interessi. Se non sei iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Scopa elettrica con potenza da 45 KPa e batteria gigante

Sono assolutamente queste due le caratteristiche che rendono questa scopa elettrica uno dei migliori prodotti di oggi nella categoria, ovvero la sua potenza esagerata e la sua batteria infinita. Potrai aspirare di tutto grazie al motore da 550 W che produce una potenza fino a 45 Kpa e ti permette di passare una sola volta.

Con la super batteria in dotazione avrai la possibilità di usarla fino a 60 minuti con una ricarica completa in modalità standard. Puoi regolarla su più velocità in base alle tue esigenze per catturare tutto lo sporco che desideri. Il pratico pannello LED posto sul manico ti permette di vedere la batteria residua e di impostare le varie velocità. Gode di una spazzola antigroviglio un filtro a 8 strati e un sistema di svuotamento della polvere pratico e igienico.

Non perdere questa fantastica occasione. Prima che tutto finisca mai su Amazon e acquista la tua scopa elettrica Anyson a soli 129,99 euro, invece che 239 euro. Ricordati che per ottenerla a questo prezzo devi applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.