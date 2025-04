DOPPIO SCONTO eBay sul nuovo RE dei low cost 5G Samsung: 260€ per il Galaxy A26

Vuoi spendere pochissimo e acquistare un buon smartphone Android con connettività 5G, un buon comparto hardware e una fotocamera di tutto rispetto? In questo momento il nuovissimo (e apprezzatissimo) Samsung Galaxy A26 5G è in forte sconto su eBay al prezzo di appena 260€.

Infatti, al già disponibile sconto immediato del 14% puoi aggiungerne un altro del 5% semplicemente inserendo il codice sconto “TECHAPR25” in fase di acquisto – a cui si aggiunge anche il pagamento in tre comode rate per chi ne avesse bisogno.

Samsung Galaxy A26 5G ad appena 260€ su eBay con il doppio sconto del 19%

Samsung Galaxy A26 5G si presenta con un design piacevole, giovanile e molto sottile: il telaio è resistente agli schizzi e alla esposizione alla polvere (certificazione IP67), donandoti tutta la tranquillità di cui hai bisogno per utilizzarlo in qualunque momento senza preoccupazioni.

Frontalmente trova posto un eccellente pannello Super AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz; non solo è perfetto per la visione di contenuti multimediali, ma è anche estremamente fluido e reattivo in qualsiasi situazione.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per una giornata intera, lo smartphone Samsung monta un processore octa-core con di fianco 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il sistema operativo invece, il device del colosso sudcoreano supporterà ben 6 aggiornamenti Android nel corso degli anni.

Sotto il profilo multimediale la fotocamera posteriore tripla è capeggiata da un sensore principale da 50 MP con di fianco una lente ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP; frontalmente, invece, è presente una lente da 13 MP per selfie di qualità.

Approfitta immediatamente del doppio sconto eBay per acquistare il low cost a marchio Samsung ad appena 260€; ricorda di inserire il codice sconto “TECHAPR25” in fase di acquisto per usufruire del 5% di sconto esclusivo.