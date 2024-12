Doppio sconto su Amazon per questa potente scopa elettrica da 45Kpa

Le pulizie dei pavimenti sono talmente stressanti che al solo pensiero ti viene male? Ma se avessi il giusto aspirapolvere sono certo che sarebbe diverso. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello questa scopa elettrica a soli 129,98 euro, anziché 229,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Dunque in questo momento puoi avvalersi di un ribasso già applicato del 17% sul prezzo originale più un ulteriore sconto di 60 euro con il coupon per una risparmio totale di ben 100 euro. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Scopa elettrica maneggevole e potentissima

Siamo di fronte a uno di quegli acquisti da fare senza nemmeno pensarci un secondo. Con questa scopa elettrica puoi aspirare tutto lo sporco sul tuo pavimento, e non solo, in una sola passata. Gode infatti di una potentissima aspirazione da 45 Kpa con un motore da 550 W per rimuovere polvere, peli di animali domestici, capelli e anche detriti in un batter d’occhio.

Potrai avvalerti di tre velocità di aspirazione in base alle tue esigenze e con quella minima avrai un’autonomia fino a 70 minuti. È anche maneggevole e leggera. In confezione trovi diversi accessori che ti permetteranno di aspirare su più superfici come il divano, il materasso o i sedili dell’auto. Possiede poi delle pratiche luci a LED sulla parte davanti della spazzola in modo da poter vedere al meglio ciò che raccogli e ha una tecnologia innovativa anti-groviglio.

Tieni presente che l’offerta è a tempo e quindi da un momento all’altro potrebbe sparire tutto. Perciò non farti trovare impreparata. Vai all’istante su Amazon e acquista la tua scopa elettrica a soli 129,98 euro, anziché 229,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.