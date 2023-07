Doogee X98 Pro: moderno e robusto, oggi in sconto su Amazon

Il Doogee X98 Pro, un telefono cellulare dotato di numerose caratteristiche interessanti, è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 15%. Questo dispositivo offre un design esteticamente piacevole, combinato con una presa confortevole per un’esperienza utente eccezionale. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 109,99 euro.

Doogee X98 Pro: per chi cerca la robustezza senza rinunciare all’estetica

Il telefono presenta un design minimalista ereditato dalla serie X di Doogee, con una lavorazione artigianale raffinata che conferisce una texture e un’ombra minimalista. Inoltre, la curvatura 3D offre bordi arrotondati progettati con precisione per un tocco ultra-liscio.

Il display HD+ da 6,52 pollici del Doogee X98 Pro offre una risoluzione di 720 x 1600, consentendo a ogni immagine di esplodere con meraviglia. Con un rapporto schermo/corpo del 90% e una cornice super sottile, questo telefono offre un’esperienza visiva coinvolgente, che sia guardando video, giocando o sfogliando foto.

Per quanto riguarda la fotografia, il Doogee X98 Pro è dotato di una doppia fotocamera SONY AI da 12 MP. Questo sistema di fotocamere offre una maggiore chiarezza e dettagli nitidi, consentendo di catturare i migliori momenti senza sforzo. Inoltre, è presente una fotocamera frontale da 8 MP per selfie di alta qualità.

Il Doogee X98 Pro è anche adatto per i giocatori, grazie al suo processore octa-core ad alte prestazioni con una velocità di clock massima di 2,0 GHz e una frequenza della GPU di 650 MHz. Questo garantisce prestazioni fluide e senza interruzioni durante il gioco. Inoltre, i 64 GB di memoria interna UFS2.2 possono essere espansi fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD, offrendo spazio sufficiente per le applicazioni e i file multimediali.

La batteria ad alta capacità da 4200 mAh del Doogee X98 Pro offre una carica duratura grazie all’ottimizzazione dell’energia. Questo permette fino a 300 ore di standby, 24 ore di riproduzione musicale, 25 ore di chiamate e 8 ore di riproduzione video.

In conclusione, il Doogee X98 Pro è un dispositivo che offre un’esperienza visiva eccezionale, una fotocamera di qualità, prestazioni fluide per i giochi e una batteria duratura. Con lo sconto del 15% attualmente disponibile su Amazon, è un’opzione da prendere in considerazione per chi cerca un device dalle prestazioni solide a un prezzo conveniente di soli 109,99 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione finirà a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.