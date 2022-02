Doogee V20 5G a 299$, promo lancio ASSURDA: 10 motivi per sceglierlo

Doogee V20 5G è la novità del momento. Un nuovo smartphone rugged, che di rivali ne ha ben pochi, grazie alle sue caratteristiche. Dotato di uno schermo principale e di uno secondario sul posteriore, a renderlo così particolare è la presenza di un pannello AMOLED ad altissima visibilità. Una caratteristica che fa di questo modello un prodotto unico: non ce ne sono altri in commercio.

Un dispositivo che, nonostante sia pensato per resistere ai più duri contesti di stress, non manca di essere bello, completo e sicuro. Fra l'altro, in occasione del lancio diventa più economico che mai: solo rientrando fra i primi 100 ordini puoi portarlo a casa a 299,99$ circa appena invece di 399,99$ (usa il codice promo “V20” prima di pagare), direttamente dagli store ufficiali e autorizzati. Lo trovi sul sito del produttore, su Aliexpress oppure su Banggood. Sono tante le ragioni per le quali dovresti sceglierlo adesso: ho almeno 10 buoni motivi!

Doogee V20 5G: 10 buoni motivi per prenderlo ora

Perché prendere adesso questo interessante smartphone? Beh, non solo per la particolarità del doppio schermo, ma per una lunga serie di ottime ragioni.

Curioso di scoprirle? Eccole tutte:

la presenza di un ottimo pannello AMOLED: si tratta dell'eccezionale Samsung E4 da 6,43″ con risoluzione FHD+; il display secondario da 1,1″ alloggiato sul posteriore è una chicca utilissima: puoi usarlo per guardare al volo le notifiche in arrivo, per gestire la riproduzione musicale e non solo. Infatti, puoi personalizzarlo a piacimento; il supporto alla connettività 5G non è fattore comune sui questa tipologia di device; si tratta di un dispositivo incredibilmente resistente, dotato di certificazione IP68 e IP69K per la resistenza all'acqua e non solo. Infatti, resiste perfettamente a cadute e polvere: non a caso è dotato di certificazione di piena conformità allo standard “MIL-STD-810G” e – a proteggere lo schermo – un ottimo vetro Gorilla Glass; si tratta di un ottimo battery phone: grazie ai suoi 6000 mAh di batteria, e alla presenza di sistema di ricarica da 33W a cavo e da 15W in wireless, resistere a più di una giornata di utilizzo intenso non sarà un problema; ottimo processore e tanta memoria: il potente Mediatek Dimensity 5G è supportato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno, espandibile tramite microSD; sul posteriore, può vantare un ottimo comparto fotografico composto da 3 sensori: al principale da 64MP ne è affiancata una da 20MP per gli scatti in notturna e uno da 8MP per il grandangolo; in più sul frontale c'è un ottima selfie camera da 16MP; Non manca l'NFC per i pagamenti contactless: puoi usare Google Pay per i pagamenti da smartphone; il design: bello e possibile. Questo device è da subito disponibile in 3 colori e 2 finiture diverse (Wine red e Knight black hanno finitura in fibra di carbonio, mentre il Phantom Grey ne ha una AG Frost); per finire, il prezzo: questo eccezionale smartphone non manca di attirare l'attenzione per il costo decisamente contenuto, possibile evitando massive campagne pubblicitarie, che alla fine sono sempre pagate dagli utenti. Sebbene a 399,99$ sia già un affare, approfittando della promozione di lancio risparmi 100$ e diventa imperdibile. Puoi trovarlo su Aliexpress, Doogeemall (sito ufficiale) e su Banggood, ma solo i primi 1000 ordini avranno questo prezzo!

Altri motivi per scegliere questo ottimo rugged phone

Di altre valide ragioni ce ne sarebbero tantissime, oltre a quelle elencate. Ad esempio, grazie all'ottimo sistema di raffreddamento, si presta benissimo per intense sessioni di gaming. Anzi, c'è una modalità appositamente dedicata al gioco.

Ancora, è dotato di un ottimo sistema GPS, basato su 4 satelliti e di un pulsante fisico personalizzabile. Insomma, un device completo, indistruttibile e con una scheda tecnica molto interessante. La promozione lancio su Doogee V20 5G è troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Visita il sito ufficiale per ulteriori dettagli e accaparratelo con 100$ di sconto.