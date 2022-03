Doogee S98: ultra resistente e con 2 display in FORTE SCONTO

Di recente è stato presentato il nuovo Doogee S98, l'ultimo rugged phone top di gamma del brand cinese. In questi giorni lo smartphone è protagonista di un'interessante promozione, che lo vede in vendita a circa 277€ su Aliexpress e sul sito Doogeemall.

Il prezzo in dollari è di 339$, con uno sconto di 160$, ma il prossimo 1 aprile lo smartphone tornerà in vendita al costo di listino di 499,99$. Chi necessita di un device ultra-resistente, dal design ricercato e dotato di buone caratteristiche hardware, farebbe bene ad approfittare di questo periodo promozionale per l'acquisto del nuovo Doogee S98.

Ottimo hardware e Doppio display

Doogee S98 è dotato di caratteristiche hardware davvero interessanti, con SoC octa-core Mediatek Helio G96 e 8 GB di memoria RAM. La memoria interna è da ben 256 GB e può essere anche estesa installando una microSD fino a 2 TB. Il sistema operativo è Android 12, l'ultima release del software di Google con aggiornamenti garantiti per ben 3 anni.

Insomma, S98 ha tutto quello che serve ad un dispositivo per offrire ottime prestazioni in ogni condizione. In più, si tratta di uno smartphone rugged e porta con sé caratteristiche uniche e funzioni pensate per i lavoratori. Oltre ad una scocca spessa e ultra-resistente, Doogee S98 è impermeabile con certificazioni IP68 e IP69K e monta una particolare fotocamera per la vista notturna.

La caratteristica unica del nuovo S98 è il secondo display sul retro, pensato per controllare al volo le notifiche o l'orario anche con lo schermo principale spento e rivolto verso il basso. Il pannello principale è un LCD da 6.3 pollici in risoluzione FullHD+, protetto da un resistente vetro Gorilla Glass.

Oggi e per pochi giorni ancora, Doogee S98 è disponibile all'acquisto al prezzo promozionale di 277€ su Aliexpress e sul sito ufficiale Doogeemall. Questa interessante offerta è destinata a terminare entro fine mese, dal 1 aprile il prezzo del nuovo device tornerà quello di listino.