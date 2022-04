Doogee S98 Pro in arrivo a giugno con design futuristico e termocamera

Agli smartphone Doogee V20 ed S98, presentati nel corso di quest’anno, si aggiungerà presto un nuovissimo rugged phone che sa bene come farsi notare: Doogee S98 Pro. Tra le specifiche tecniche, il telefono può vantare la presenza di una fotocamera termica dalle incredibili performance. Non si tratta però dell’unico dettaglio di rilievo: anche dal punto di vista estetico, lo smartphone non passa certo inosservato grazie a un design “di ispirazione aliena” che rintracciamo soprattutto nella scocca posteriore, dov’è facile individuare la sagoma di un extraterrestre.

Doogee S98 Pro: cresce l’attesa per lo smartphone “alieno” con fotocamera termica super precisa

Come specificato all’inizio, Doogee S98 Pro è uno dispositivo che non teme urti e caute: la costruzione robusta è in grado di assicurare la massima resistenza anche in condizioni proibitive, ambienti ostili e temperature al limite. A differenza di altri rugged phone proposti dalla concorrenza, che spesso vanno incontro a particolari rinunce nella scheda tecnica, possiamo sottolineare una configurazione di tutto rispetto per quanto riguarda le fotocamere.

Sul retro di Doogee S98 Pro, l’azienda ha implementato una lente principale da 48 MP ed un sensore da 20 MP per la visione notturna. Lo smartphone integra il sensore termico InfiRay, grazie al quale sarà possibile rilevare la dispersione del calore da -15° a +550°. La risoluzione massima per le immagini, in quest’ultimo caso, sarà pari a 256 x 192 pixel con frame rate di 25 Hz (valori decisamente più alti rispetto a quelli di altri apparecchi con sensore termico).

Doogee S98 Pro si rivela decisamente utile anche per rilevare la presenza di umidità in particolari ambienti, perdite, cortocircuiti o temperature elevate: sarà sufficiente orientare la fotocamera verso l’area interessata per un’analisi più accurata. L’azienda specifica che Doogee S98 Pro sarà acquistabile dai primi di giugno, nel frattempo continueremo a tenervi aggiornati e suggeriamo di visitare il sito ufficiale per avere maggiori informazioni sullo smartphone.