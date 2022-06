Doogee S98 Pro disponibile all'acquisto con termocamera e night vision

Doogee S98 Pro, il rugged phone con design ispirato agli alieni, è disponibile all’acquisto dall’8 giugno. Il telefono combina una fotocamera per la visione notturna da 20 MP con una impeccabile termocamera: ideale per l’utilizzo in ambienti con scarsa illuminazione. Presente anche una terza fotocamera SONY da 48 MP.

Doogee S98 Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Doogee ha optato per la termocamera InfiRay, che ha più del doppio della risoluzione rispetto ai sensori scelti da aziende concorrenti. Decisamente alta la frequenza dei fotogrammi, pari a 25 Hz, che rende più facile realizzare lo scatto. L’algoritmo Dual Spectrum Fusion della lente InfiRay permette di combinare le immagini termiche con le foto della camera principale da 48 MP in un’unica immagine con un numero molto elevato di dettagli: questo dà modo di rilevare istantaneamente la presenza di eventuali cortocircuiti elettrici, temperature eccessive, umidità e tanto altro ancora.

A bordo dello smartphone Doogee troviamo un’enorme batteria con capacità di 6000 mAh, supporto per la ricarica rapida da 33 W e per la ricarica wireless da 15 W. Il display FHD+ da 6,3 pollici è dotato di uno strato Corning Gorilla Glass per la protezione da graffi e cadute accidentali. Ad animare il telefono ci pensa il processore MediaTek Helio G96, assistito da ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno, espandibile tramite l’utilizzo di una scheda microSD. Doogee S98 Pro è impermeabile fino ad una profondità di 1,5 m in acqua, sopravvivendo a condizioni meteorologiche estreme, e può resistere a cadute da altezze fino ad 1,5 m.

Doogee S98 Pro è il telefono perfetto per gli avventurieri, vantando caratteristiche costruttive che gli consentono di passare facilmente dalla fabbrica al campeggio, ai cantieri e molto altro. Le restanti funzionalità includono un pulsante personalizzato, il supporto per 4 satelliti di navigazione GPS (BeiDou, GLONASS, GPS e Galileo) ed il sistema operativo Android 12 pronto all’uso.

Doogee S98 Pro ha un prezzo di vendita pari a 439 dollari ma sarà disponibile a soli 329 dollari per i primi cinque giorni. Non è tutto: il prezzo crollerà ad appena 299 dollari per i primi 100 acquirenti. A breve saranno disponibili anche numerosi coupon. Gli acquirenti interessati possono ordinare Doogee S98 Pro da AliExpress, Doogeemall e chiaramente tramite il sito ufficiale.