DOOGEE S88 Plus in offerta: indistruttibile e batteria enorme

Il DOOGEE S88 Plus è uno smartphone rugged di alta resistenza, attualmente disponibile con uno sconto, al prezzo di 341,99€ invece del prezzo precedente di 359,99€. Questo smartphone è progettato per un uso intensivo all’aperto e in ambienti pericolosi, grazie alla sua resistenza agli urti, all’immersione in acqua, alle temperature estreme e agli impatti.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la sua enorme batteria da 10000mAh, che offre una soluzione definitiva alle esigenze di batteria dei moderni utenti di smartphone. Può durare a lungo in standby, durante le chiamate, nella riproduzione video e può anche essere utilizzata per la ricarica wireless inversa, fungendo da stazione di ricarica per altri dispositivi.

La fotocamera posteriore tripla da 48MP con tecnologia AI offre immagini nitide anche in condizioni di luce scura. Il processore Helio P70 è potente ed è supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, con la possibilità di espandere la memoria tramite una scheda SD esterna fino a 512GB.

Lo smartphone ha uno schermo da 6,3″ FHD con un display a goccia, offrendo chiarezza e colori vivaci. È protetto da Corning Gorilla Glass per resistere a cadute e graffi quotidiani.

Il DOOGEE S88 Plus è l’ideale per chi cerca uno smartphone resistente e durevole con una batteria eccezionale e funzionalità fotografiche avanzate, il tutto con uno sconto allettante.

