Doogee S41 Plus in offerta: un rugged phone praticamente indistruttibile

Il Dogee S41 Plus, è un telefono rugged progettato per resistere a condizioni estreme. Dotato del sistema operativo Android 13, il dispositivo ha una scheda tecnica robusta e completa, pensata per renderlo un ottimo smartphone adatto ad ogni sfida.

Con una combinazione di 8GB di RAM espandibile e 128GB di memoria interna, il Dogee S41 Plus offre ampio spazio per applicazioni, giochi e media, garantendo prestazioni veloci e senza rallentamenti. La sua batteria da 6300mAh, una delle più capienti sul mercato, supporta l’uso intensivo per giorni, e grazie alla funzionalità OTG, il telefono può anche funzionare come power bank per altri dispositivi in caso di necessità.

Il display HD+ da 5,5 pollici offre una risoluzione di 720*1440 con una luminosità di 440 nit, che garantisce una visione chiara e colori vivaci in qualsiasi ambiente. La dual camera da 13MP e 8MP, con diverse modalità come HDR e ritratto, permette di catturare immagini di alta qualità, e include anche una modalità per foto subacquee.

Dal punto di vista della durabilità, il Dogee S41 Plus è certificato IP68/IP69K e MIL-STD-810H: può resistere a immersioni fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, sopportare cadute da 1,5 metri e operare in un ampio range di temperature da -40°C a 70°C. Insomma, è virtualmente indistruttibile.

