DOOGEE S110: lo smartphone INDISTRUTTIBILE (-20%)

Il DOOGEE S110 è l’alleato perfetto per chi cerca uno smartphone indistruttibile, sia che tu faccia uno sport estremo o lavori in qualche posto estremo. Grazie allo sconto del 20% su Amazon, è il momento giusto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 254,99 euro, anziché 319,99 euro.

DOOGEE S110: un’occasione da prendere al volo

Il DOOGEE S110 non è un semplice smartphone, ma un vero concentrato di tecnologia e resistenza. Dotato del potente processore Helio G99 Octa Core, è in grado di garantire prestazioni eccezionali anche durante le operazioni più intensive come il gaming ad alta velocità. La memoria RAM espandibile fino a 22GB, unita a 256GB di memoria interna (espandibile fino a 2TB), assicura un’esperienza fluida e senza intoppi.

Con Android 13, il DOOGEE S110 offre un sistema operativo all’avanguardia che eleva la privacy e l’efficienza a nuovi livelli. Il mini-schermo posteriore aggiunge un tocco innovativo, permettendo di accedere rapidamente a selfie, musica e altre informazioni senza dover aprire lo schermo principale.

La batteria da 10800mAh è un altro punto di forza. Con una durata di 3-5 giorni di uso normale e fino a 30 giorni in standby, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica. La ricarica rapida da 66W consente di raggiungere il 50% di energia in soli 30 minuti. Inoltre, grazie al cavo OTG, il DOOGEE S110 può fungere da power bank per altri dispositivi.

Le prestazioni fotografiche del DOOGEE S110 sono straordinarie. La fotocamera principale AI da 50MP, la fotocamera per la visione notturna da 24MP e la fotocamera grandangolare da 16MP catturano immagini vivide e dettagliate in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale da 32MP assicura selfie perfetti, esaltando i tratti del viso con chiarezza.

Lo schermo IPS Waterdrop da 6,58 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz offre un’esperienza visiva eccezionalmente fluida e dettagliata. I doppi altoparlanti Hi-Res completano l’esperienza audiovisiva, rendendola ancora più coinvolgente.

Progettato per resistere agli ambienti più difficili, il DOOGEE S110 è certificato IP68/IP68K per resistenza all’acqua e alla polvere, e MIL-STD-810H per resistenza a temperature estreme e cadute. La modalità guanto è un ulteriore vantaggio per l’uso in condizioni avverse.

Questa offerta speciale su Amazon è un’occasione da non perdere per dotarsi di uno smartphone rugged di altissimo livello. Sfrutta lo sconto del 20% e scopri la potenza e la resistenza del DOOGEE S110, al prezzo ridicolo di soli 254,99 euro.