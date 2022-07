Doogee D11: lo smartwatch per lo sport in OFFERTA LANCIO

Doogee D11 è un nuovo smartwatch pensato appositamente per lo sport che arriva oggi in offerta lancio su Aliexpress. Fino a venerdì 29 luglio hai infatti la possibilità di pagarlo al prezzo eccezionale di soli 39€, contro i 79€ previsti dal listino. Un’occasione unica per portarsi a casa un dispositivo costruito per l’attività sportiva, con oltre 70 modalità per l’attività fisica, impermeabilità garantita e diverse funzioni a sua disposizione.

Doogee D11: lo smartwatch per lo sport che non teme niente

Doogee D11 è costruito con un’estetica sportiva punk generata da un quadrante formato integralmente attraverso molteplici processi, affiancato da un elegante cinturino in silicone dai colori contrastanti. L’anello interno in texture lucida si combina con una parte esterna in alluminio aerospaziale opaco ad alta resistenza per un effetto finale senza dubbio unico.

Grazie allo speciale chip di chiamata Bluetooth 2-in-1 RealTek 8763EW puoi godere di un’efficienza energetica per sessioni di standby più lunghe: e in situazioni che rendono impossibile l’uso del telefono, puoi rispondere o annullare una telefonata direttamente dall’orologio.

D11 ti offre infatti immediato accesso alle funzioni più importante dello smartphone Android o iOS che andrai ad associare: chiamate e messaggi in arrivo, monitoraggio della salute e notifiche sportive, previsioni del tempo e controllo della musica. Inoltre, toccando due volte lo schermo puoi attivare l’assistente vocale per porre qualsiasi domanda o comando.

Pezzo forte di questo smartwatch è naturalmente la sua inclinazione alla salute e allo sport: non solo trovi più di 70 modalità di allenamento differenti, ma anche alcune feature dedicate al tuo benessere come il rilevamento dello stress, esercizi di respirazione e monitoraggio dell’umore.

Da non dimenticare infine il sensore VP60 che controlla il tuo battito cardiaco 24 ore su 24, capace di rilevare con precisione diverse tonalità della pelle, oltre al monitoraggio del sonno e dell’ossigeno presente nel sangue per tutto il giorno.

Approfitta allora dell’offerta di lancio su Doogee D11: acquistandolo su Aliexpress risparmi praticamente metà prezzo. La promozione è valida fino a venerdì 29 luglio, quindi ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.