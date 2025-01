Doogee Blade10 Power: il rugged phone con batteria monstre 10300mAh a soli 169,99€

Cerchi uno smartphone indistruttibile con un’autonomia fuori dal comune? Il Doogee Blade10 Power è in super offerta a soli 169,99€, con uno sconto del 23% sul prezzo mediano. È il momento perfetto per assicurarti uno smartphone che non ti lascerà mai a piedi!

Il punto di forza assoluto di questo dispositivo è la sua impressionante batteria da 10300mAh, che rappresenta quasi il triplo della capacità degli smartphone tradizionali. Questa power bank integrata supporta la ricarica rapida a 18W e incorpora un sistema di gestione intelligente che ne ottimizza durata ed efficienza, garantendo giorni e giorni di utilizzo senza necessità di ricarica.

Le prestazioni non sono da meno grazie ai 24GB di RAM (6GB fisici + 18GB virtuali) e 256GB di storage espandibile fino a 2TB. Il processore octa-core, abbinato al nuovo Android 14, assicura un’esperienza fluida e reattiva in qualsiasi situazione. Il display IPS da 6.6 pollici con refresh rate a 90Hz rende ogni interazione fluida e piacevole, mentre la risoluzione HD+ garantisce immagini nitide e ben definite.

La fotografia è un altro punto forte del Blade10 Power, grazie al sensore principale da 50MP che cattura immagini ricche di dettagli in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 8MP, potenziata dall’intelligenza artificiale, assicura selfie naturali e ben definiti, mentre le modalità di bellezza avanzate permettono di ottimizzare automaticamente ogni scatto.

Il design rugged non compromette l’eleganza: nonostante la robustezza certificata, il dispositivo mantiene uno spessore contenuto di soli 1,58 cm e un peso di 326 grammi. La scocca smerigliata non solo offre un look accattivante ma garantisce anche una presa sicura e confortevole.

La sicurezza è al top grazie al lettore di impronte digitali laterale e allo sblocco facciale, mentre il supporto NFC permette pagamenti contactless e altre funzionalità smart. Il triple slot permette di utilizzare contemporaneamente due SIM e una memory card, offrendo la massima flessibilità d’uso.

Un aspetto particolarmente interessante è il sistema di personalizzazione avanzato, che include pulsanti programmabili e controlli gestuali intelligenti. La navigazione GPS ottimizzata lo rende perfetto per le attività all’aperto, mentre la certificazione rugged assicura resistenza a urti, cadute e condizioni estreme.

Non perdere l’occasione di acquistare il Doogee Blade10 Power a soli 169,99€: con uno sconto del 23%, rappresenta un’opportunità unica per chi cerca uno smartphone resistente con un’autonomia record e specifiche tecniche di alto livello.