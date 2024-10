Domotica semplicissima con l'interruttore relè smart di Shelly: solo 15,99€ su Amazon

Un interruttore relè smart con cui semplificare oppure iniziare a costruire un sistema di domotica in casa. Shelly Plus 1 ti permette di fare tutto questo e puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 15,99 euro, con spedizione Prime inclusa.

Cosa puoi fare con Shelly Plus 1: l’interruttore relè smart

Shelly Plus 1 è un interruttore intelligente pensato per semplificare l’automazione domestica e ti da la possibilità di controllare dispositivi elettrici come luci, sistemi di sicurezza, riscaldamento, porte del garage e strisce LED da remoto.

L’interruttore è compatibile con Alexa e Google Home e non richiede hub esterno per funzionare: è subito pronto all’uso e funziona tramite l’app Shelly Smart Control da installare su smartphone iOS e Android.

L‘installazione è semplicissima: le sue dimensioni compatte permettono di inserirlo all’interno di quadri elettrici o interruttori a parete. Grazie ai contatti a potenziale zero puoi gestire dispositivi con diverse tensioni di uscita. Inoltre, puoi contare su funzioni personalizzabili come timer e scene programmate con cui, ad esempio, ottimizzare l’uso degli elettrodomestici.

La soluzione perfetta per semplificare l’automazione in casa o iniziare a dar vita a un sistema in tal senso senza spendere troppo. Shelly Plus 1 è tuo a soli 15,99 euro.