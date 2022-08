Domotica in giardino o balcone con questa presa smart in offerta

Che la tua casa sia piccola o grande l’importante è che sia domotica. Per cui non lasciarti sfuggire quest’offerta mozzafiato solo su Amazon, che propone la presa intelligente per esterno LEDVANCE con tegnologia WiFi a un prezzo irrisorio. Metti nel carrello LEDVANCE presa intelligente per esterno in offerta a 12,99 euro.

Con questa presa smart dal design compatto, sarà tutto più facile. Mettila in giardino o in terrazza, collegala a quello che ti serve, e gestisci i tuoi dispositivi tramite Google Assistant o Amazon Alexa. L’istallazione è semplicissime dato la sua presa standard.

Se finora non avevi considerato l’idea di una casa domotica o se stai pensato di aggiungere semplicità e innovazione alla tua casa, questa presa intelligente fa sicuramente al caso tuo. Approfitta di questa offerta e metti nel carrello LEDVANCE presa intelligente per esterno a 12,99 euro anziché 19,99 euro.

Domotica per tutti: il mondo smart in ogni posto di casa tua

Questa presa intelligente è facilmente configurabile con Google Assistant o Amazon Alexa. Basta inserirla nella presa e in pochi istanti il nostro dispositivo la riconoscerà e si collegherà in automatico. Quindi ad esempio, collegandola a una lampada in giardino, potremmo chiedere ad Alexa di accendere o spegnere la luce.

E se hai dimenticato qualcosa acceso sul terrazzo e sei in giardino? Nessun problema, grazie all’app LEDVANCE SMART, puoi gestire i tuoi dispositivi WiFi direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, sempre grazie all’app, potrai regolare l’intensità luminosa e addirittura la tonalità della luce, da calda a fredda.

Stai comodamente sul divano e divertiti a personalizzare il colore delle luci in giardino. Goditi l’atmosfera che più ti piace mentre ceni in terrazzo. E non preoccuparti dei consumi. Infatti questa presa smart ha una classe di efficienza energetica A++.

Niente rinunce, fai entrare in casa tua il mondo smart, acquista ora su Amazon LEDVANCE presa intelligente per esterno a 12,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.