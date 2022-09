Domotica in un baleno con 4 prese Wifi praticamente REGALATE

Quanto vale una casa domotica? Quanto spenderesti per avere una vita più semplice? Beh non serve che rispondi a queste domande perché oggi puoi avere tutto questo con una piccola spesa. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti nel tuo carrello 4 prese Wifi ANTELA con soli 29,99 euro.

Queste 4 prese intelligenti porteranno innovazione e tecnologia in ogni angolo di casa tua. Oppure, se hai già reso domotica la tua abitazione, aggiungeranno un altro po’ di semplicità nelle piccole cose. Con queste 4 prese WiFi potrai accendere e spegnere i tuoi elettrodomestici dovunque tu sia, e così risparmiare e semplificarti la vita.

Con una spesa ridicola oggi puoi avere non una ma ben 4 prese intelligenti. Cogli al volo questa occasione e acquista 4 prese Wifi ANTELA a soli 29,99 euro.

4 prese Wifi ANTELA: domotica a pochi euro

Potrai collegare le 4 prese Wifi ANTELA ad Amazon Alexa o Google Assistant e gestire i tuoi dispositivi collegati solo con la tua voce. Oppure, scaricando l’app, potrai gestirli dal tuo smartphone senza bisogno di nessun abbonamento.

La connessione è semplice e intuitiva. Ti basterà attaccare le prese alla corrente e premere per una decina di secondi il pulsante che è posto in alto, quando lampeggerà allora vorrà dire che si sta connettendo e, tramite l’app, si potrà avviare l’accoppiamento al dispositivo.

Grazie alla funzione di monitoraggio dei consumi sarai in grado di stabilire quali elettrodomestici hanno costi più elevati e quindi gestirli in modo da risparmiare. Con l’aumento che stiamo vivendo non è cosa da poco. Inoltre potrai programmare i tuoi elettrodomestici perché si accendano o si spengano in un determinato orario.

Collega ventilatori, lampade, TV, macchinette del caffè e tutto quello che vuoi gestire in modo Smart. Le prese ANTELA sono certificate e realizzate in materiale ignifugo per garantire la piena sicurezza. Corri su Amazon dunque e metti nel tuo carrello 4 prese Wifi ANTELA con soli 29,99 euro.

