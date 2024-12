Dolce Gusto Mini Me: la macchina del caffè è in maxi sconto (-41%)

Per Natale regalati un pausa caffè degna del bar con la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me. La macchina per il caffè e altre bevande sia calde che fredde, compatta e automatica è disponibile in offerta su Amazon a soli 59 euro invece di 99,99.

Dolce Gusto Krups Mini Me: la macchina per caffè e non solo

La Nescafe Dolce Gusto Krups Mini Me è piccola, elegante e automatica: tramite la funzione Play&Select puoi personalizzare facilmente la lunghezza del tuo caffè o di altre bevande. Il serbatoio da 0,8 litri, amovibile e semplice da pulire, riduce al minimo le operazioni di ricarica.

Altra feature interessante è la funzione Hot&Cold con cui puoi preparare sia bevande calde, come cappuccino e caffè, sia bevande fredde acquistando le apposite capsule dalle differenti varianti.

Qualunque cosa tu scelga di preparare, grazie al sistema Thermoblock integrato avrai una temperatura perfetta in pochissimi secondi. Dal design compatto, si adatta a qualsiasi cucina o altri ambienti, come una zona ristoro in ufficio, dandoti una vasta gamma di capsule per ogni palato.

Praticità, versatilità e il piacere di una pausa come al bar: la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me è tutto questo a soli 59 euro invece di 99,99.