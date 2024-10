Doctor Odyssey: Disney+ ha svelato quando esce in Italia

Doctor Odyssey, la nuova serie tv ideata da Ryan Murphy (American Horror Story, 9-1-1, Monster), sta per arrivare in Italia, dopo il successo conquistato negli Stati Uniti con i primi episodi. In occasione del trailer ufficiale, Disney+ ha annunciato che la serie sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 28 novembre, con un nuovo episodio in programma ogni giovedì.

La trama di Doctor Odyssey

La serie televisiva Doctor Odyssey è un medical drama che si svolge a bordo di una nave da crociera. Il medico di bordo della nave Odyssey è Max Bankman (Joshua Jackson), che insieme al suo staff affronta tutta una serie di emergenze che lo elevano ben presto ad assoluto protagonista del racconto.

Un racconto da subito apprezzato dal pubblico americano, dove la serie ha debuttato lo scorso fine settembre. Il primo episodio sulla rete statunitense ABC ha totalizzato oltre 4 milioni di telespettatori: di per sé sarebbe già un ottimo risultato, che diventa però impressionante se si considerano gli ascolti complessivi della prima settimana su tutte le piattaforme, superiori a 13,5 milioni.

Commentando questi numeri, Disney ha dichiarato che si tratta del miglior debutto per un drama su ABC in questi ultimi quattro anni, a conferma dell’ennesima idea vincente partorita dalla mente di Ryan Murphy.

Il cast

Joshua Jackson (Dawson’s Creek) interpreta il Dott. Max Bankman, medico di bordo della Odyssey. Al suo fianco ci sono gli infermieri Tristan Silva e Avery Morgan, interpretati rispettivamente da Sean Teale (Reign) e Phillipa Soo (Dopesick).

Completa il cast di Doctor Odyssey Don Johnson (Miami Vice), nel ruolo del capitano della Odyssey Robert Massey.

Quando esce in Italia

La serie Doctor Odyssey sarà disponibile su Disney+ a partire dal 28 novembre. La programmazione prevede l’uscita di un nuovo episodio ogni giovedì.

Il trailer

Ecco il video del trailer ufficiale di Doctor Odyssey pubblicato sui canali social di Disney+ nel mese di ottobre.