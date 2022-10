DJI svelerà il nuovo Mavic 3 Classic il prossimo 2 novembre?

Secondo quanto si legge da un teaser online, sembra che DJI svelerà presto un nuovo drone il prossimo 2 novembre 2022. Potrebbe infatti trattarsi dell’inedito Mavic 3 Classic, ma è presto per dirlo.

Come anticipato sopra, pare che il colosso della tecnologia asiatico voglia presentare al grande pubblico un nuovo velivolo pensato per videomaker professionisti. Dovrebbe far parte della serie Mavic e si dice che si potrebbe chiamare “Mavic 3 Classic”. Il debutto è alle porte, ma cosa sappiamo ad oggi? Intanto cerchiamo di fare il punto della situazione in questo articolo.

DJI Mavic 3 Classic: cosa sappiamo ad oggi?

Abbiamo già detto che il lancio è alle porte: verrà svelato il 2 novembre e si pensa che questo drone farà parte della serie Mavic a causa dell’obiettivo fotografico di cui sembra disporre. Lo abbiamo osservato dal teaser di lancio. Il sensore poi sembra essere simile – se non identico – a quello visto nella fotocamera Hasselblad del Mavic 3 standard. Certo, qui potrebbe non essere presente il teleobiettivo e potremmo non vedere la partnership con il costruttore tedesco. Inoltre potrebbe essere la versione più economica dell’iterazione vanilla. Porterà il suffisso “Classic” nel nome, quindi e sarà svelato nell’evento “Explore Vivid” della prossima settimana.,

Inoltre, anche la sua estetica sembra essere simile a quella del Mavic 3, visto che alcune immagini sono già state osservate dai colleghi tedeschi di WinFuture. In più, il drone è stato avvistato presso il portale per la certificazione FCC. Ci domandiamo solo se avrà un prezzo competitivo e se riuscirà ad essere più interessante degli ultimi Mavic Mini 3 Pro/Mini 3.

