In queste ore, il colosso cinese DJI ha appena presentato il RoboMaster Tello Talent, un drone progettato per scopi educativi per bambini… e non solo.

DJI Robomaster Tello Talent: le sue caratteristiche

Il principale produttore di droni DJI ha lanciato il drone RoboMaster Tello Talent come il suo ultimo drone sotto la divisione DJI Education. Il RoboMaster Tello Talent (TT) offre funzionalità più potenti rispetto al suo predecessore, il RoboMaster Tello EDU. Inoltre arriva con funzionalità aggiuntive che erano assenti sul modello precedente; parliamo di in una nuova scheda di estensione e maggiori applicazioni legate all'Intelligenza Artificiale (AI) che renderanno il dispositivo una risorsa educativa molto potente.

L'innovazione è un mix di miglioramenti hardware e software; troviamo una grafica migliorata, una maggiore stabilità, un'interfaccia più incentrata sull'utente e un curriculum esclusivo pensato sullo sviluppo degli studenti a tutti i livelli.

C'è un chip informatico open source e un nuovo software. Il dispositivo si rivelerà una risorsa educativa molto importante, oltre che uno strumento educativo.

L'obiettivo della divisione Education di DJI è quello di espandersi a livello globale e collaborare con le scuole per l'accesso a risorse che miglioreranno ulteriormente l'insegnamento di Science Technology Engineering and Mathematics (STELO). L'azienda intende formare gli sviluppatori del domani.

In effetti, Jianrong Gao, Head of DJI Education, ha affermato che il RoboMaster TT è stato progettato specificamente per attirare gli studenti STEM mentre coltivano la conoscenza nella robotica AI, programmando in un modo invitante, facile da capire e pratico.

Il dispositivo e le sue risorse di accompagnamento aiuteranno sicuramente gli studenti in erba nel loro studio della robotica e su come questa possa essere applicata a situazioni del mondo reale.

DJI continua a guidare lo sviluppo nell'educazione alla robotica dal 2013, quando ha presentato il suo campo estivo universitario di robotica. L'azienda ha continuato a fare solide incursioni nell'ecosistema soprattutto in relazione ai droni. Oltre a questo, l'azienda cinese ha anche un bel listino di prodotti (in crescita) legati alla produzione di droni per scopi agricoli.

