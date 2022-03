DJI rilascerà un nuovo drone a marzo? Forse sì...

Secondo quanto si apprende, sembra che il produttore cinese di droni DJI possa lanciare a breve un nuovo super dispositivo. Di fatto, abbiamo appreso che l'azienda terrà un evento speciale il prossimo 21 marzo, ovvero domani.

In questo show potrebbe annunciare nuovi droni o qualcosa di nuovo di cui non siamo ancora a conoscenza. A conferma del tutto troviamo un tweet pubblicato dall'account ufficiale del marchio. Non di meno, DJI Mini 3 potrebbe essere la star dell'evento, ma ci basta attendere anche poche ore per saperlo.

DJI: cosa aspettarci?

Adesso, grazie al tipster @DealsDrone sappiamo che la versione enterprise del Mavic 3 potrebbe essere annunciata durante il nuovo evento. Se ricordate, a novembre l'azienda ha presentato solo il Mavic 3 Cine con una serie di funzionalità aggiuntive per questo modello.

Ora, non sappiamo quali caratteristiche avrà il nuovo drone e se supererà i modelli precedenti. Ovviamente, il look esterno sarà differente, econdo quanto si apprende. Non di meno, questo velivolo sarà compatibile con il controller RC Plus che avrà un display integrato e altre features interessanti.

https://twitter.com/DJIEnterprise/status/1504080039016550401?

Ricordiamo che, proprio ieri, abbiamo trattato dell'argomento DJI, poichè questo brand è sotto i riflettori a causa della sua partecipazione non voluta alla guerra in corso fra Russia e Ucrina.

Si legge che i droni della compagnia stanno venendo usati dai militari russi e ucraini, anche se il viceministro dell'Ucraina ha appena chiesto all'azienda di impedire ai prodotti non registrati nel paese di volare sopra i cieli del territorio invaso. Questo fermerebbe infatti, molti degli attacchi russi alla popolazione. Ad ogni modo, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dell'OEM cinese. Ci aspettiamo di saperne di più in una comunicazione ufficiale.

Intanto, vi ricordiamo l'appuntamento di domani con il debutto dei nuovi droni commerciali per videomaker, appassionati e non solo. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati.