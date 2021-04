In occasione delle promozioni del giorno di Amazon troviamo la DJI Osmo Pocket in offerta a 251,80 euro grazie a uno sconto del 30% corrispondente ad un risparmio di oltre 100 euro.

DJI Osmo Pocket: caratteristiche principali

Si tratta di un prezzo decisamente vantaggioso per la particolare action cam di DJI che presenta un gimbal integrato che stabilizza le immagini su 3 assi dando al dispositivo una maggior propensione verso le riprese video. Non manca la possibilità di scattare fotografie, ma si tratta di un dispositivo pensato per registrare video in movimento. A portata di pollice abbiamo uno schermo LCD e una serie di pulsanti per gestire le impostazioni di ripresa e controllare i movimenti dell’ottica.

La registrazione video raggiunge la risoluzione 4K fino a 60 fps e le foto vengono scattate da un sensore da 12MP. Non è necessario il collegamento con lo smartphone, ma è comunque possibile connetterla ad un dispositivo Android o iOS, grazie all’app DJI si sfrutta l’ampio display dello smartphone per un maggior controllo sulle riprese. Potete anche trasformare qualsiasi momento in un’ottima immagine, grazie al suo sensore da 1/2.3″, il suo campo visivo di 80° e la sua apertura f/2.0.

Oggi la DJI Osmo Pocket è in offerta su Amazon a 251,80 euro, un ottimo sconto del 30% per una videocamera ideale da portare in tasca durante viaggi ed escursioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica