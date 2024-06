DJI Osmo Pocket 3: sconto IMPERDIBILE del 17% su Amazon

Scoprire l’innovazione e la qualità in un’unica fotocamera compatta non è mai stato così facile grazie alla DJI Osmo Pocket 3. Oggi, con uno sconto del 17% su Amazon, l’acquisto di questo dispositivo diventa un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di video e fotografia. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 455,99 euro, anziché 549,00 euro.

DJI Osmo Pocket 3: imperdibile per tutti i professionisti dell’immagine

La DJI Osmo Pocket 3 è progettato per catturare filmati straordinari. Dotato di un sensore CMOS da 1 pollice, permette di registrare video in risoluzione 4K a una straordinaria velocità di 120 fps. Immagina di immortalare panorami notturni e tramonti mozzafiato con una nitidezza senza precedenti. Le tue riprese saranno sempre luminose e dettagliate, trasformando ogni momento in un ricordo indimenticabile.

La composizione dei tuoi scatti non è mai stata così semplice grazie all’ampio touch screen ruotabile da 2 pollici della DJI Osmo Pocket 3. Questo schermo consente riprese sia orizzontali che verticali, garantendo la massima versatilità per ogni situazione. Che tu stia registrando un vlog o un paesaggio, otterrai sempre la composizione ideale senza sforzo.

La stabilizzazione meccanica a 3 assi della DJI Osmo Pocket 3 elimina i video mossi, offrendo una stabilità eccezionale. Goditi riprese fluide anche durante attività dinamiche come ballare, giocare con i cuccioli o fare escursioni. Non dovrai più preoccuparti di scatti sfocati o tremolanti.

Per chi ama i vlog, la funzione ActiveTrack 6.0 della DJI Osmo Pocket 3 è una vera rivoluzione. Posiziona la fotocamera su un treppiede e lasciati seguire automaticamente, rimanendo sempre al centro dell’inquadratura. Che tu stia muovendoti o parlando alla telecamera, sarai sempre al centro dell’attenzione.

La messa a fuoco rapida e precisa garantisce riprese nitide e chiare, sia per scene ricche di azione che per riprese fisse. Ogni dettaglio sarà catturato con la massima chiarezza, rendendo i tuoi video incredibilmente professionali.

Con D-Log M e la profondità di colore a 10 bit, la DJI Osmo Pocket 3 permette di registrare fino a un miliardo di colori, rendendo possibile ottenere effetti visivi sorprendenti durante la post-produzione. Perfetto per catturare le sfumature delicate di albe e tramonti.

Non perdere l’occasione di acquistare la DJI Osmo Pocket 3 oggi stesso su Amazon a un prezzo speciale di soli 455,99 euro, grazie a un super sconto del 17%.