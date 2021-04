Il mondo delle action cam è da sempre dominato da GoPro, leader indiscusso del settore. Da qualche anno diversi produttori hanno messo i bastoni fra le ruote al brand americano, tra i prodotti più convincenti non può mancare la DJI Osmo Action, oggi si trova in offerta su Amazon a 260€ con uno sconto del 16% e un risparmio di oltre 50 euro.

Il design della videocamera è squadrato e compatto, caratterizzato frontalmente da un’ampia ottica e da un comodo display quadrato, utile per controllare l’inquadratura in caso di riprese selfie. Dal lato opposto è presente un display touch da bel 2.25 pollici, tramite il quale si impostano le varie modalità e funzionalità di ripresa. Lungo il profilo destro, sinistro e superiore troviamo una serie di tasti rapidi per avviare o fermare la registrazione e il pulsante di accensione.

La DJI Osmo Action consente di registrare filmati in risoluzione 4K fino a 60fps, con supporto HDR e sistema di stabiulizzazione RockSteady, in grado di stabilizzare i movimenti e restituire un’immagine fluida. Non manca la funzione slow motion e l’impermeabilità, per sfruttare le potenzialità della videocamera anche sott’acqua, sulla neve e in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Tramite l’apposita custodia la Osmo Action può essere dotata di una lunga serie di accessori, supporti e ventose, per installarla su caschi, zaini, tavole da surf, auto e molto altro.

Oggi la DJI Osmo Action si trova in offerta su Amazon a 260€, ottimo sconto del 16% per una delle migliori alternative a GoPro, senza rinunciare all’affidabilità di un brand storico come DJI. Non manca la spedizione espressa Prime che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

