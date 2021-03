Siete alla ricerca di un’ottima e performante action cam? Oggi potreste approfittare dell’incredibile offerta su Amazon riguardante la DJI Osmo che passa da 310,66 euro a soli 220 euro con un ribasso del 29% e un risparmio di ben 90,66 euro. Scopriamo le caratteristiche principali.

DJI Osmo Action Cam: tutto quello ci cui avete bisogno

Dalle dimensioni ridotte di appena 6.5 x 4.2 x 3.5 cm e un peso di soli 124.74 grammi, DJI Osmo Action cam è la camera digitale che fa al caso vostro qualora siate degli sportivi, degli amanti dei viaggi naturalistici, dei videomaker o dei semplici appassionati di registrazione video. Dotato di due display, questo dispositivo registra video nitidi e di qualità. L’implementazione dell’HDR consente di estendere la gamma dinamica per ottenere sempre la massima qualità, anche in ambienti complessi.

I video vengono registrati in 4K a 60 fps e risultano fermi grazie alla stabilizzazione elettronica dell’immagine che viene abbinata agli algoritmi più avanzati. Grazie a un sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), combinato a efficaci algoritmi, Osmo Action assicura riprese fluide e stabili anche nelle azioni più movimentate. Tra le altre caratteristiche, DJI Osmo Action Camera garantisce la resistenza all’acqua fino a undici metri di profondità.

La camera dispone di diverse modalità creative che aggiungono alle riprese classiche anche quelle in Slow Motion 8x, Timelapse, con esposizione personalizzabile e scatto a tempo. Il tasto QS implementato sul corpo della macchina permette di fare uno switch automatico tra display frontale e posteriore e viceversa. L’impostazione SnapShot, invece, fa avviare le riprese in meno di due secondi anche a dispositivo spento. DJI Osmo Action Camera, infine, può essere gestita per mezzo dei comandi vocali che permettono di scattare fotografie, iniziare a filmare video o spegnere la fotocamera senza ricorrere all’utilizzo delle mani.

Insomma, al prezzo di soli 220 euro è un’offerta che non potete farvi scappare e la trovate solo su Amazon!

