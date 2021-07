La DJI Osmo Action è una delle action cam più interessanti sul mercato, oggi si trova in offerta su Amazon a 248,99€, con uno sconto del 34% e un risparmio effettivo di ben 130 euro.

Osmo Action monta un display touch da 2.25 pollici e un secondo schermo frontale per controllare l'inquadratura durante le riprese selfie. Lungo il profilo destro, sinistro e superiore troviamo una serie di tasti rapidi per avviare o fermare la registrazione.

Non manca un efficace sistema di stabilizzazione delle immagini, chiamata RockSteady, che consente alla videocamera di catturare filmati in 4K a 60 fps super fluidi. C'è la possibilità di ridurre la risoluzione per archiviare file di dimensioni inferiori, oltre ad attivare le funzioni time laps e slow motion, inoltre la Osmo Action è impermeabile e può essere sfruttata per la riprese subacquee senza montare uno scafandro esterno.

Così come per le GoPro, anche DJI propone una lunga serie di accessori e supporti per aggancaire la cam su caschi, zaini e molto altro.

