DJI Osmo Action 3 in offerta: tantissimi accessori inclusi nel prezzo

Il Dji Osmo Action 3 con pacchetto Combo Adventure è una videocamera versatile e resistente progettata per catturare video ad alta qualità in qualsiasi situazione avventurosa. Con la capacità di registrare video HDR in 4K, questa videocamera offre una qualità dell’immagine eccezionale con dettagli vividi e una profondità di colore a 10 bit che acquisisce oltre un miliardo di colori, garantendo che i tuoi video siano ricchi e realistici anche in scenari ad alto contrasto. Attualmente è disponibile su Amazon a soli 348€!

L’Osmo Action 3 è equipaggiato con il sistema HorizonSteady, che mantiene le scene fluide e livellate anche durante attività ad alto impatto come lo sci, il paracadutismo o il ciclismo su terreni accidentati. Questa funzione assicura che i tuoi filmati siano sempre stabili e privi di vibrazioni indesiderate, garantendo una qualità visiva superiore.

La videocamera è costruita per resistere alle condizioni più estreme, con un’autonomia massima di 160 minuti e fino a 150 minuti di registrazione continua fino a temperature di -20°C (-4°F). Questo significa che puoi portare l’Osmo Action 3 ovunque tu vada, senza preoccuparti di prestazioni ridotte a causa delle condizioni ambientali.

Con un design a sgancio rapido, puoi montare l’Osmo Action 3 in modo sicuro su qualsiasi attrezzatura preferita, anche verticalmente, in pochi secondi. Inoltre, la videocamera è impermeabile fino a 16 metri senza la necessità di accessori aggiuntivi, consentendoti di immergerti in profondità ed esplorare i fondali marini senza preoccupazioni.

Il DJI Osmo Action 3 + Combo Adventure include ogni elemento della combo standard, oltre a una custodia per batteria multifunzionale, batterie extra e un manico telescopico da 1,5 metri per avventure illimitate. Con il touchscreen frontale e posteriore idrorepellente, puoi fare vlogging, scattare selfie, regolare i parametri e goderti filmati cristallini, anche con le mani bagnate.

Con il DJI Osmo Action 3 Combo Adventure, sei pronto per catturare e condividere tutte le tue avventure in modo semplice e spettacolare. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito!

