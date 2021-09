DJI ha annunciato ufficialmente DJI OM 5, il gimbal per smartphone in versione 2021 monta un nuovo aggancio per smartphone e un sistema telescopico per catturare immagini stabilizzate da prospettive inedite.

OM 5 è l'ultimo arrivato della serie Osmo Mobile, integra una tecnologia di stabilizzazione su 3 assi, in grado di offrire movimenti fluidi e cinematografici mai visti prima su un dispositivo così compatto. Il design del prodotto viene rivoluzionato rispetto alle precedenti versioni, l'elegante finitura opaca è disponibile in due varianti di colori: Athens Grey e Sunset White.

DJI OM 5 – Manico telescopico e nuove funzioni

Viene introdotto un manico telescopico in grado di allungarsi fino a 2,15 metri, per consentire inquadrature selfie ben più ampie e distanti del normale. Il nuovo morsetto per smartphone incluso in confezione è compatibile con un numero maggiore di smartphone e garantisce una miglior protezione per il dispositivo.

Il quinto modello del gimbal DJI introduce la funzione ShotGuides, una guida per principianti con tutorial di ripresa ed editing video guidato o automatico. L'applicazione riconosce l'ambiente o il soggetto da filmare e consiglia una sequenza di riprese efficace. L'ottima funzione ActiveTrack si aggiorna alla versione 4.0, aggiunge il riconoscimento facciale durante le riprese selfie e consente un tracciamento del soggetto più accurato e reattivo.

Oltre al classico TimeLapse, tra le altre modalità disponibili troviamo:

Panorama: riprende a 360° l'ambiente riscortante

riprende a 360° l'ambiente riscortante CloneMe: realizza un'unica foto unendo più scatti con un soggetto in diverse pose

realizza un'unica foto unendo più scatti con un soggetto in diverse pose Spinshot: crea suggestive riprese rotanti

DJI OM 5 introduce anche il “Controllo gestuale”, per avviare o fermare la ripresa a distanza tramite alcuni movimenti delle mani.

Prezzo e Confezione

Il nuovo DJI OM 5 è disponibile in Italia al prezzo di listino è di 159€. Oltre al gimbal e al cavo di ricarica USB-C, la confezione di vendita include il nuovo aggancio per smartphone, un treppiedi da installare alla base, un laccio di sicurezza e un pratico sacchetto per il trasporto.

Elettronica