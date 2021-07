DJI è il più grande produttore di droni al mondo e ha una vasta gamma di droni all'interno dei diversi segmenti della sua crescente clientela globale. Il mese scorso Walmart ha mostrato che il drone Mini SE stava per arrivare all'interno del mercato statunitense, indicando un'imminente uscita negli Stati Uniti. Tuttavia, gli eventi successivi hanno ora dimostrato che un rilascio negli USA dell'ultimo drone portatile del marchio cinese non sarebbe avvenuto… almeno per ora.

DJI Mini SE: non verrà venduto in Europa e negli USA

Gli Stati Uniti e altri mercati consolidati si accontenteranno del modello entry-level di punta di DJI, il Mini 2. DJI ha ora presentato il Mini SE e sarà disponibile in mercati selezionati al di fuori degli Stati Uniti e dell'Europa. Il mini drone è già apparso su alcuni siti DJI come DJI Brazil, mentre sono iniziate le vendite in Malesia.

Questo è un drone realizzato su misura per soddisfare le esigenze degli utenti entry-level nei mercati emergenti. Fornisce alcune funzionalità di base dei droni ed ha un prezzo molto contenuto. Il Mini SE sembra essere un predecessore rielaborato del Mini 2, chiamato Mavic Mini, anche se ha un prezzo più basso. Infatti, utilizza i componenti interni del primo modello lanciato nel 2019 e la scocca del gadget successivo; questo gli permette di avere una maggiore resistenza al vento.

Tuttavia, ha prestazioni significativamente più elevate rispetto al Mavic Mini e ha un costo decisamente più interessante. In sostanza, il DJI Mini SE ha le stesse importanti caratteristiche del Mavic Mini, tra cui capacità di registrare video in 2,7K, autonomia di ben 20 minuti di volo, portata wireless di 2,5 miglia, capacità di foto da 12 MP e configurazione del gimbal a 3 assi. Pesa 250 grammi.

Il prezzo del DJI Mini SE in Malesia è RM 1.349 ($ 325), che è superiore al prezzo di $ 299 che Walmart ha pubblicato per il dispositivo il mese scorso. Il drone sarà disponibile anche in Russia, secondo l'azienda, mentre altri Paesi europei, incluso il Regno Unito, non riceveranno il suddetto prodotto.

