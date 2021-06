L'ultima fuga di notizie riguardante il futuro drone DJI Mini SE rivela che questo potrebbe essere il drone più economico mai rilasciato dall'azienda. Di fatto, il suo prezzo finale potrebbe essere di 299 dollari.

DJI Mini SE: l'erede del primo Mini del 2019

Secondo quanto riferito, DJI, l'azienda leader al mondo quando si tratta di droni, si sta preparando per lanciare un nuovo prodotto, soprannominato Mini SE. Sulla base delle nuove indiscrezioni, sembra che il terminale possa essere il velivolo più economico mai rilasciato dall'azienda.

La perdita, proveniente da Walmart, afferma che il drone dovrebbe avere un prezzo di partenza di $ 299. A parte l'imminente elenco dei prodotti sul sito Web di Walmart, il dispositivo è già stato spedito ad almeno un set di negozi Walmart Store.

Sembra che il prossimo device non sia il modello a basso low-cost del DJI Mini 2, ma sembra essere il modello meno costoso del DJI Mavic Mini di prima generazione che è stato lanciato nell'anno 2019.

Per quanto riguarda le specifiche, è probabile che venga fornito con il supporto per la fotocamera con risoluzione 2,7K (al contrario del 4K) e una portata wireless di 2,5 miglia. Ciò indica che il Mini SE non supporterà la funzionalità Ocusync.

Da quanto suggeriscono alcuni utenti su Reddit, le principali differenze tra il modello in arrivo e i quelli originali sembrano legati al prezzo inferiore di $ 100 e al telaio in plastica leggermente migliorato.

Il costo finale dovrebbe essere di 299 dollari, il che sembra essere abbastanza buono per essere un nuovo prodotto rilasciato dalla compagnia cinese. Con la sua forma, dimensione e peso, il dispositivo potrebbe essere facilmente riposto in una borsa per essere portato in giro e non dovrà essere registrato presso la FAA. Non servirà il patentino per guidarlo dunque, ma vi ricordiamo che non si può utilizzare sopra gli assembramenti di persone o nei centri urbani.

