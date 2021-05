DJI riconosce il problema della batteria con il drone Mini 2 e ha dichiarato che una correzione sarà presto disponibile.

DJI Mini 2: presto i problemi saranno risolti

DJI, uno dei noti produttori di droni, ha ufficialmente risposto alle affermazioni di un problema relativo alla batteria con il nuovo Mini 2 e la società ha anche affermato che una soluzione per lo stesso arriverà presto.

Dopo che lo YouTuber Ian a Londra ha evidenziato il problema di scarica della batteria con il DJI Mini 2 sostenendo che potrebbe danneggiare la salute a lungo termine della batteria del dispositivo, più utenti hanno iniziato a lamentarsi dello stesso problema.

Il DJI Mini 2 utilizza batterie ai polimeri di litio (LiPo) e idealmente devono scaricarsi lentamente quando vengono lasciate a piena carica per prolungare la vita e prevenire problemi a lungo termine. Mentre le batterie intelligenti di DJI di solito lo fanno, gli utenti hanno scoperto che quella del nuovo mini-drone non gestisce questa feature.

Per risolvere questo problema, la società afferma che sta lavorando alla correzione e rilascerà un nuovo aggiornamento del firmware che “avvierà lo scaricamento automatico quando le batterie sono nel drone o nell’hub di ricarica e non sono state utilizzate di recente“. Questo è quanto riportato da TechRadar.

Il portavoce di DJI ha aggiunto:

Quando vengono posizionate nel drone o nell’hub di ricarica, le batterie utilizzano una quantità minima di carica per mantenere le funzioni vitali e non avviano l’autoscarica. Per i clienti che conservano il proprio drone per lunghi periodi di tempo, DJI consiglia di rimuovere le batterie dal drone e / o dall’hub di ricarica indipendentemente dal fatto che il firmware sia aggiornato o meno. DJI fornirà informazioni sui tempi una volta che tali informazioni saranno disponibili.

Il DJI Mini 2 è stato lanciato pochi mesi fa e viene fornito con il supporto per la ripresa di video 4K a 30 fps, zoom 4X, zoom senza perdita 2X e formato RAW. È alimentato da OcuSync 2.0 con funzionalità come QuickShot, QuickTransfer, Enhanced Photo e Trimmed Download. Per quanto riguarda la durata della batteria, il device offre 31 minuti di volo.

Elettronica