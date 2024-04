DJI Mini 4 PRO con DJI RC-N2 scontato di ben 100€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un drone di altissima qualità allora siete nel posto giusto e con la possibilità di risparmiare parecchio sul prezzo di listino. Su Amazon potreste approfittare della promozione riguardante il DJI Mini 4 PRO il cui prezzo scende fino a quota 699,90 euro grazie alle promozioni del giorno. Il prezzo finale raggiunge un prezzo incredibile pari a un risparmio di 100 euro tondi tondi.

DJI Mini 4 PRO: il drone perfetto a un prezzo eccezionale

Stiamo parlando di uno dei migliori droni per amatori di fascia alta in assoluto. Il DJI Mini 3 è un drone pieghevole e compatto con un peso inferiore a 249 g, che non richiede la registrazione o una patente specifica nella maggior parte dei paesi, rendendolo facile da portare per qualsiasi avventura. Mostra albe, tramonti e scene notturne con una chiarezza impressionante grazie alla potente fotocamera 4k con HDR da 48 megapixel dotata anche di zoom fino a 3x per le foto e 4x per i video.

Riprese aeree in tempo reale con trasmissione video FHD fino a 20 km così che possiate sperimentare una trasmissione senza ritardi, immergendovi in prospettive in tempo reale come mai prima d’ora. Prendete il controllo della traiettoria di tracciamento del drone con il nuovo ActiveTrack a 360° così da ottenere effetti operativi complessi e ininterrotti. Tante le funzioni disponibili tra cui le modalità Dronie, Cerchio, Spirale, Ascesa, Boomerang e Asteroide per risultati più eleganti e la presenza del Cruise Control così da ridurre l’affaticamento operativo durante il volo stazionario a lunga distanza. Il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli garantisce sicurezza anche durante il volo laterale, permettendovi di volare in modo più creativo.

Normalmente questo drone viene venduto a cifre davvero alte, ma oggi grazie ad Amazon è possibile acquistarlo al prezzo folle di soli 699,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potreste dilazionare il pagamento anche in comode rate a tasso zero.