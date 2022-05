DJI Mini 3 Pro UFFICIALE: è il miglior drone compatto di sempre

In questi giorni è stato appena annunciato il nuovissimo drone portatile di casa DJI; si chiama Mini 3 Pro ed è un velivolo consumer che ha un peso di soli 249 grammi e un’autonomia (tempo di volo) di 47 minuti.

Di fatto, dopo averlo atteso per moltissimo tempo, finalmente è arrivato. Il gadget più apprezzato da professionisti e amatori è finalmente giunto fra noi. Dopo aver letto innumerevoli leaks e rumors, finalmente possiamo toccare con mano il nuovo DJI Mini 3 Pro. Scopriamo di seguito le sue caratteristiche complete.

DJI Mini 3 Pro: le caratteristiche complete

Parliamo di un drone consumer leggerissimo (solo 249 grammi dichiarati) con una distribuzione del peso eccellente, perfetta per consentire l’utilizzo dello stesso in moltissimi Paesi anche senza dover disporre di una licenza di volo.

La novità rilevante risiede nel comparto foto/video. Adesso abbiamo la possibilità di scattare immagini da 48 megapixel, video in 4K HDR e pare che sia migliorata anche la manovrabilità stessa del gadget; può realizzare contenuti in verticale, pronti per i social.

C’è una batteria dall’autonomia incredibile: il tempo di volo è di 30 minuti di default, ma questo parametro può essere esteso a 47 minuti con la batteria più grande. Qual è il problema? Semplice: con l’accumulatore generoso… salirà anche il peso complessivo.

Presente poi l’Active Track, la tecnologia di rilevamento degli ostacoli su tre dimensioni. A causa della sua semplicità d’uso, può essere facilmente controllato anche da chi è alle prima armi, proprio come avveniva con i vecchi modelli di droni DJI. Pensiamo al Mini 2, ad esempio. A proposito, questa versione (nella Combo Edition) costa solo 589,00€ su Amazon.

Torniamo al Mini 3 Pro: lo si può preordinare per 669 dollari per il modello standard; quello con telecomando RC-N1 invece, costa 759 $. Non sappiamo ancora i prezzi per l’Europa, ma pensiamo che usciranno a breve.

Che ne pensate del nuovo gioiellino di casa DJI?

