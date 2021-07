DJI Mavic 3 Pro potrebbe non essere lanciato fino a ottobre o anche più tardi: questo è quanto trapelato in queste ore da un leak appena condiviso online.

DJI Mavic 3: facciamo il punto

Un nuovo rapporto ha rivelato che il DJI Mavic 3 Pro potrebbe non arrivare a breve. Una fonte vicina alla questione ha rivelato che il nuovo drone consumer professionale del colosso cinese potrebbe non arrivare fino ad ottobre 2021… o anche dopo. Secondo un report di DroneDJ, una fonte affidabile dalla Cina ha affermato che il velivolo in questione non verrà lanciato prima del prossimo autunno.

Per chi non lo sapesse, il Mavic 3 Pro sarà la nuova iterazione della serie professionale del famoso produttore cinese di droni cineser. Questo gadget farà parte della serie Mavic Pro di fascia alta dell'azienda; dovrebbe presentare diversi miglioramenti e aggiunte rispetto al suo predecessore. Mentre l'attesa per questo drone sul mercato cresce sempre più, i potenziali acquirenti potrebbero dover aspettare ancora più a lungo. Il rapporto ha inoltre aggiunto che la fonte aveva inizialmente affermato che Mavic 3 Pro sarebbe stato lanciato a ottobre, ma ora sembra avere dei dubbi su questa roadmap di rilascio. La ragione di ciò pare che sia apparentemente dovuta ai progressi dello sviluppo del drone, che al momento sembra riscontrare diverse difficoltà.

In un modo simile a quanto avviene con altre aziende tecnologiche, è probabile che anche DJI prepari e collaudi più prototipi di un nuovo prodotto prima di decidere il progetto finale, preparandosi così alla fase di produzione di massa prima del suo debutto. Quindi, la data per il lancio è ancora incerta al momento, anche se possiamo aspettarci una presentazione nel terzo trimestre o nel quarto trimestre dell'anno.

Elettronica