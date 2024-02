DJI Action 2 Dual Screen, super prezzo: su Amazon risparmi il 45%

La DJI Action 2 Dual Screen Combo è l’ultima innovazione nel mondo delle action cam, ora disponibile su Amazon con uno sconto del 45%, al prezzo incredibile di 219,99€ invece di 399,00€. Questa action cam 4K offre una varietà di funzionalità avanzate e accessori innovativi che la rendono perfetta per catturare i tuoi momenti migliori in modo creativo e coinvolgente.

Grazie al suo design magnetico innovativo, la DJI Action 2 consente di intercambiare facilmente gli accessori, consentendoti di personalizzare la tua esperienza di ripresa in base alle tue esigenze. Puoi facilmente agganciare diversi accessori e scoprire nuovi modi creativi per catturare le tue avventure… anche quelle più adrenaliniche e mozzafiato.

L’ultra-compatta DJI Action 2 è progettata per l’azione in movimento, occupando poco spazio nella tua borsa da viaggio. Con il cordino magnetico e la fascia magnetica inclusi, puoi indossare questa leggerissima fotocamera sulla testa o sul petto e riprendere il mondo intorno a te in modo pratico e confortevole.

La DJI Action 2 cattura video in 4K/120 fps incredibilmente fluidi e dettagliati, consentendoti di registrare momenti straordinari con una qualità eccezionale. Il super grandangolo FOV ti permette di immortalare più elementi dell’ambiente circostante, rendendo i tuoi video ancora più coinvolgenti e realistici.

Con l’app DJI Mimo, puoi facilmente selezionare e combinare i tuoi momenti migliori con transizioni impeccabili e musica allegra, creando contenuti da condividere con un solo tocco. Inoltre, la DJI Action 2 è robusta e impermeabile, consentendoti di catturare ogni scenario durante le tue avventure acquatiche fino a 10 metri di profondità e fino a 60 metri con la custodia impermeabile (inclusa nella confezione).

La DJI Action 2 Dual Screen Combo è la scelta perfetta per chi cerca un’action cam versatile, compatta e ricca di funzionalità avanzate. Approfitta di questa offerta su Amazon e acquistala oggi approfittando di uno sconto imperdibile!

