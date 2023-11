Dixit Odyssey: la versione "evoluta" del celebre Dixit a soli 19€ su Amazon

Di giochi da tavolo ce ne sono davvero tantissimi, ma uno di quelli che ha catturato immediatamente i cuori di milioni di giocatori e appassionati è certamente Dixit. Il celebre gioco da tavolo di creatività e fantasia arriva in un nuovo formato che aumenta il divertimento, con nuove carte illustrate e la possibilità di giocare anche a squadre. Prende il nome di Dixit Odyssey e permette di giocare fino a 12 giocatori contemporaneamente e godere di ben 84 nuove carte. Oggi grazie al Black Friday di Amazon potete portarvelo a casa al prezzo di 19,50 euro invece di 31,99 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre e non dovreste perdervelo!

Dixit Odyssey: pronti a immergervi in un nuovo universo colorato e onirico?

Oltre al materiale per giocare fino a 12 giocatori, in Dixit Odyssey vi sono nuove regole opzionali per giocare a squadre e nuovi modi di utilizzo delle carte. Come in Dixit, le carte presentano illustrazioni originali che raffigurano situazioni fantastiche e oniriche, capaci di ispirare originali e suggestive narrazioni. A ogni round, un giocatore (il Narratore) sceglie una carta dalla propria mano, pensa ad una frase ispirata a quella carta, quindi gioca la carta a faccia in giù.

Tutti gli altri giocatori scelgono dalla propria mano una carta che ritengono possa essere associata alla frase del Narratore e la giocano a faccia in giù. Le carte scelte vengono mescolate e poi rivelate. I giocatori votano segretamente la carta che credono meglio corrisponda alla frase del Narratore. Le carte votate fanno ottenere punti a chi le ha giocate. Con tante espansioni disponibili e un mondo fantasioso in continua evoluzione, il divertimento con Dixit non finisce mai! Le espansioni possono essere unite a Dixit Base oppure a Dixit Odyssey, e mescolate come si desidera.

La vittoria non sta tanto nell’ottenere il punteggio più elevato, ma nel condividere un’esperienza unica e creativa, impregnata di fantasia, con la vostra famiglia e i vostri amici. Dixit Odyssey è praticamente infinito anche grazie alle sue espansioni che potrete acquistare in un secondo momento. Intanto pensate a comprare il gioco base che al prezzo di 19,50 euro invece di 31,99 euro è davvero un’occasione rara. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

