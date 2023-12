Dixit: il gioco più INCREDIBILE a soli 22€ su Amazon, un AFFARE

Se sei un appassionato dei giochi da tavolo non puoi non avere Dixit. Probabilmente il gioco che più da libero sfogo alla fantasia e che oggi puoi accaparrarti a un prezzo ridicolo. Quindi vai subito su Amazon e completa l’acquisto a soli 22,90 euro, invece che 31,99 euro.

Questo è davvero un prezzaccio, con lo sconto del 28% avrai un notevole risparmio per uno dei giochi da tavolo più amati di sempre. Soprattutto adesso che le feste sono ormai arrivate sarà il compagno perfetto per le serate con la famiglia e gli amici.

Dixit a prezzo piccolissimo, da non farselo scappare

Se non conosci questo gioco è giusto che tu sappia due cose: 1) non è come gli altri giochi che hai fatto finora; 2) dovrai fare salti mortali di fantasia. Infatti tutto ciò che avrai saranno alcune carte, solitamente 5, che ritraggono immagini molto particolari. Da queste dovrai trovare una frase, un suono o qualsiasi altra cosa ti venga in mente che descriva la tua carta.

Mentre gli altri giocatori cercheranno con le loro carte di confondere gli avversari dovranno allo stesso tempo trovare quella “originale” del così detto “narratore”, che a ogni turno sarà un giocatore diverso. In confezioni trovi 84 carte dalle immagini a dir poco bizzarre, 8 plance per votare la carta che del “narratore”, 8 pedine a forma di coniglio e 1 tabellone. Inoltre considera che esistono anche delle espansioni, quindi in pratica è un gioco infinito.

Fai alla svelta perché l’offerta è troppo allettante per durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel carrello il tuo Dixit a soli 22,90 euro, invece che 31,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.