Diventerà il tuo alleato nello sport! Honor Band 9 (-20%)

Vuoi un personal trainer ma non vuoi investire così tanti soldi? Risolvi facilmente, acquistando l’Honor Band 9 in sconto e ti spieghiamo perché, proprio in questo articolo! In primis, è la scelta perfetta per chi cerca una smart band versatile e all’avanguardia, ora disponibile con uno sconto del 20% a 39,90€ invece di 49,90€. Questo smartwatch compatto è dotato dei più recenti sensori ottici ad alta precisione e algoritmi di frequenza cardiaca migliorati, consentendo un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, attività respiratoria, SpO2 e sonno, inclusi sonno profondo, sonno leggero e veglia. Non da meno, ma te lo spiegheremo meglio nel resto dell’articolo, si occupa anche di farti un piano personalizzato d’allenamento in base alle tuie esigenze!

Per allenarti e gestire notifiche in modo smart: Honor Band 9

La Honor Band 9 offre oltre 96 modalità di esercizio, tra cui corsa, camminata, nuoto e ciclismo, e traccia dettagliatamente passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca e livello di ossigeno nel sangue durante l’esercizio. La funzione Fitness Age, inoltre, si occupa di fornire una valutazione accurata della corsa e un piano di fitness personalizzato, rendendo l’allenamento più scientifico ed efficace. Con la certificazione 5ATM, è resistente all’acqua, permettendo di utilizzarlo sotto la pioggia, mentre si lava le mani o mentre si nuota, garantendo massima tranquillità in ogni situazione.

La batteria da 180 mAh della Honor Band 9 offre fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica, con un tempo di ricarica rapido di soli 65 minuti. Tra le altre funzioni utili, l’orologio include la ricerca di telefono/orologio, sveglia, promemoria delle notifiche, rifiuto delle chiamate, scatto di foto a distanza, controllo della musica (escluso iOS) e previsioni del tempo. Compatibile con smartphone Android 9.0 o iOS 11.0 e successivi, utilizza la tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e veloce.

L’elegante touch screen della Honor Band 9 presenta un design a doppia curvatura con un ampio schermo AMOLED da 1,57 pollici, risoluzione alta e una frequenza di aggiornamento fino a 60Hz. Disponibile nei colori nero, blu e viola, è dotata di un corpo in materiali polimerici resistenti e un cinturino a sgancio rapido in TPU, unendo stile e funzionalità in un unico dispositivo. Il tutto a un prezzo super competitivo che lo è ancora di più grazie allo sconto incredibile del 20%, non perdete l’occasione!