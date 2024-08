Diventa un pro-gamer con la TASTIERA MECCANICA di FNATIC in offerta (-40%!)

Finalmente potrai dire addio alla tua tastiera tradizionale e acquistare un modello al top, realizzato per i giocatori e-sportivi! Parliamo di FNATIC STREAK65 LP che vede il suo prezzo passare dai classici 129,99€ ad appena 77,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera

Con il suo design compatto al 65%, questa tastiera riesce a coniugare eleganza e funzionalità, ottimizzando lo spazio sulla tua scrivania senza sacrificare la qualità dell’esperienza di gioco.

I suoi tasti sono realizzati in PBT a doppia iniezione, noti per la loro resistenza all’usura. Questi tasti, più spessi e robusti rispetto a quelli tradizionali, mantengono un aspetto come nuovo anche dopo lunghe sessioni di gioco intense, garantendo una sensazione migliore sotto le dita, evitando che diventino lucidi.

Sotto i keycaps si nascondono degli switch FNATIC a basso profilo, progettati per offrire una velocità senza pari. Con un punto di attuazione di soli 1,0 mm, ogni pressione dei tasti è incredibilmente fluida e reattiva, permettendoti di eseguire movimenti complessi con una precisione chirurgica.

Parlando invece di estetica, con le sue 8 modalità di illuminazione RGB e a una palette di 50 milioni di colori, puoi modificare la tastiera a tuo piacimento. Ma il software Fnatic OP offre ulteriori possibilità di configurazione, consentendoti di personalizzare ogni tasto e creare macro per ottimizzare il gameplay secondo il tuo stile.

E grazie all’integrazione di schiuma fonoassorbente che riduce il rumore durante l’uso, la digitazione è davvero un piacere. Ed è anche super-resistente grazie alla struttura in alluminio, che le dona anche un aspetto raffinatissimo!

Piazza questa incredibile tastiera di FNATIC e scopri la nuova faccia delle tue sessioni di gaming per soli 77,99€!