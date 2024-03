Distributore automatico di crocchette per cani e gatti con WiFi in OFFERTA Amazon (-38%)

Se hai necessità di allontanarti da casa per qualche giorno e non puoi portare il tuo fido cucciolo a 4 zampe con te, il distributore automatico di crocchette è la soluzione ideale per sopperire alla tua assenza. Perfetto per cani e gatti oggi puoi acquistarlo su Amazon in sconto del 38% a soli 43,32 euro invece di 69,99.

Distributore di crocchette per cani e gatti in sconto: un affare

Il distributore è dotato di una serie di funzionalità innovative come la connettività WiFi e l’applicazione intelligente che lo accompagna. Questa caratteristica consente di programmare pasti personalizzati e di monitorare l’alimentazione da remoto tramite smartphone. Inoltre, puoi anche egistrare un messaggio vocale di 10 secondi che verrà riprodotto durante l’alimentazione.

Con la capacità di programmare fino a 10 pasti e 12 porzioni per volta, è possibile adattare l’alimentazione alle esigenze specifiche del proprio animale domestico. La capacità del serbatoio di ben 6 litri assicura che ci sia sempre cibo disponibile, anche durante brevi periodi di assenza.

La freschezza del cibo è garantita grazie al sacchetto essiccante incorporato, che mantiene il cibo fresco e croccante per lungo tempo. Inoltre, la pulizia è semplice grazie alla possibilità di rimuovere il serbatoio, il coperchio e la ciotola per una pulizia approfondita.

Puoi alimentarlo con un cavo USB e batterie, a tuo piacimento, quest’ultime fondamentale in caso di interruzione di corrente. Approfitta dunque dello sconto e acquista il distributore ora in offerta a 43,32 euro invece di 69,99.