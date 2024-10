Distanziometro Laser in maxi sconto Amazon: risparmi il 54%

Il solito Amazon con le sue ottime offerte per il fai-da-te propone oggi il distanziometro laser Bosch Professional, con borsa e 2 pile incluse nella confezione, al prezzo scontatissimo di 69,99 euro invece di 152,50. Un prezzo che include anche la velocissima spedizione Prime.

Distanziometro laser Bosch in sconto: come funziona

Questo distanziometro è progettato per un uso professionale dandoti una precisione certificata secondo le norme ISO. È uno strumento che si rivela utile per misurare lunghezze, altezze, superfici e volumi: puoi memorizzare fino a 10 misurazioni recenti per facilitarti in quelle situazioni da lavoro ripetitivo.

Uno strumento versatile in diversi ambiti, come dimostra una modalità di misurazione indiretta per altezze difficili da rilevare direttamente. Compatto e resistente, dispone di una protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua, perfetto per i cantieri o ambienti di lavoro impegnativi, oltre a non temere neanche le cadute da 1 metro di altezza.

Il campo di misurazione va da 0,15 fino a 40 metri con un margine di precisione di 1.5 mm: un dato che conferma un’ottima affidabilità se hai bisogno di risultati accurati.

In dotazione, come detto, avrai 2 pile AAA per iniziare subito a utilizzarlo e una custodia protettiva per assicurarne la durata nel tempo. Acquistalo adesso in maxi sconto a 69,99 euro invece di 152,50.