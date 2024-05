Dispositivi Fire TV in OFFERTA per festeggiare Euro 2024

I Campionati Europei di Calcio 2024, che si terranno in Germania da metà giugno a luglio, stanno per cominciare e per l’occasione Amazon ha deciso di scontare i suoi dispositivi Fire TV così da consentirti di guardare al meglio le partite. Ti ricordiamo infatti che un dispositivo Fire TV ti permette di rendere smart qualsiasi televisore o monitor, anche i più vecchi, con la presenza delle principali app di intrattenimento tra le quali DAZN, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ e, nel caso specifico per assistere alle partite degli europei, NOW e RaiPlay.

Cominciamo da Fire TV Stick HD che passa da 44,99 euro a 33,99

Passiamo all’economico Fire TV Stick Lite che passa da 34,99 euro a 29,99

Il Fire TV Stick 4K passa invece da 69,99 euro a 39,99

Il prodigioso Fire TV Stick 4K Max passa da 79,99 euro a 49,99

Infine, il Fire TV Cube passa da 159,99 euro a 129,99

Le offerte sono attive da oggi fino al 3 giugno. Approfittane prima che vadano in esaurimento scorte.