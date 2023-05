Display smooth da 120Hz e cam da 50MP: Xiaomi 12 costa NIENTE (-57%)

Inutile girarci intorno: l’offerta eBay di oggi sul top di gamma Xiaomi 12 5G è da non credere. Con uno sconto immediato del 57% che ti fa risparmiare ben 510€, infatti, il bellissimo e potentissimo smartphone del colosso cinese ti costa appena 389€. Hai capito bene: al costo di un mediogamma qualsiasi hai la possibilità di stringere tra le mani uno dei più potenti e apprezzati flagship degli ultimi mesi.

Sottile, leggero, realizzato con materiali premium e con un design che ti lascia senza fiato, Xiaomi 12 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista: è perfetto per navigare in rete, ascoltare la musica, registrare video ad altissima risoluzione, scattare foto di elevata qualità, chattare sui social, giocare ai titoli di ultima generazione e molto altro ancora.

Risparmia subito 510€ sull’ottimo top di gamma Xiaomi 12 5G: sconto shock eBay

Xiaomi 12 5G monta uno spettacolare pannello AMOLED super smooth a 120Hz con un’altissima risoluzione e una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 avvia in un istante tutte le app che vuoi. Alimentato da una potente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida – ti bastano meno di 30 minuti per utilizzare il telefono per moltissime ore -, il device di Xiaomi ti sorprende con la fotocamera tripla posteriore e il suo sensore principale da 50 MP con IA per video e foto sempre ad altissima risoluzione.

Insomma, cosa stai aspettando? Questa di oggi è senza ombra di dubbio la migliore offerta di eBay che ti possa capitare in ambito mobile; il super top di gamma Xiaomi crolla di ben 510€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.