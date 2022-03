Display FullHD Huawei: autentico SPETTACOLO per gli occhi (-22%)

Il display FullHD Huawei da 23.8 pollici è ciò di cui necessiti per lavorare ore ed ore al PC, per le tue coinvolgenti sessioni di gaming o anche solamente per goderti film e serie TV potendo contare su una qualità dell'immagine davvero impressionante. Le cornici ultrasottili creano un effetto a dir poco immersivo: ne rimarrai estasiato.

Cosa volere di più? Devi fare in fretta perché il prezzo promozionale non durerà ancora per molto: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie al vantaggioso sconto del 22%, sarà tuo con appena 139,99 euro ed un risparmio di ben 40 euro.

Display FullHD Huawei da 23.8 pollici in offerta su Amazon a prezzo super conveniente

Lo schermo di Huawei restituisce colori vividi e fedeli, potendo contare su una gamma cromatica NTSC del 72% ed un rapporto di contrasto pari a 1000:1. L'apparecchio ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per l'efficace riduzione della luce blu e degli sfarfallii.

La cornice spessa appena 5,7 mm incrementa il rapporto display-corpo fino al 90%, con un angolo di visione pari a 178°. Rispondono all'appello anche la frequenza d'aggiornamento da 75Hz e la tecnologia AMD FreeSync, per una successione delle immagini ad altissima velocità.

Affrettati, prima che le unità disponibili finiscano: metti nel carrello il tuo display FullHD Huawei da 23.8 pollici, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione di spedizione totalmente gratuite.